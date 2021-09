Dinan Tour Saint-Julien Côtes-d'Armor, Dinan Visite guidée du “front nord” de l’enceinte urbaine de Dinan Tour Saint-Julien Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Visite guidée du “front nord” de l’enceinte urbaine de Dinan Tour Saint-Julien, 18 septembre 2021 15:00, Dinan. Journée du patrimoine 2021 Tour Saint-Julien. Sur inscription 0296874049

18 et 19 septembre Visite guidée du “front nord” de l’enceinte urbaine de Dinan * Entre 2021 et 2024, la Ville de Dinan va entreprendre un vaste programme de restauration et de mise en valeur de son enceinte urbaine. Avec plus de 500 mètres linéaires de courtines concernées, les tours Saint-Julien, Lesquen, Beaumanoir, ainsi que la porte Saint-Malo, c’est tout le “front nord” qui sera bientôt ouvert aux promeneurs.

A l’occasion de cette visite, venez découvrir in situ tout le potentiel ainsi que les enjeux de cette opération reconnue d’envergure nationale par le plan de relance. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

sur inscription par téléphone :

Tour Saint-Julien rue Thiers, 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location89915768.jpg?_ts=1630505635288 Crédits : Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Tour Saint-Julien Adresse rue Thiers, 22100, Dinan Ville Dinan lieuville Tour Saint-Julien Dinan