Vivante illustration de la vocation agropastorale du Larzac, la tour du Viala-du-Pas-de-Jaux a été érigée en 1430 à côté du logis des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (existant depuis le XIVe siècle) à la demande des habitants du village afin de pouvoir se réfugier en temps de guerre et stocker les récoltes de céréales. Des travaux de restauration ont redonné à cette tour sa physionomie guerrière avec ses cinq étages, son chemin de ronde avec mâchicoulis et ses bâtiments mitoyens que sont le Logis des Chevaliers et la Grange. Tous ces bâtiments permettent d’accueillir une bonne partie de l’année des expositions permanentes et temporaires ainsi que des animations (visites costumées et jeux découverte pour les enfants).

L’espace d’accueil et la boutique restent ouverts toute l’année pour tout renseignement sur l’histoire des Templiers et Hospitaliers. La boutique est achalandée de souvenirs pour toute la famille mais également de produits gastronomiques régionaux, artisanaux et la buvette propose des boissons fraiches ou chaudes, sans oublier les glaces au lait de brebis (livres sur l’histoire, souvenirs, gâteaux, pâtés, …)

