Sauveterre-de-Béarn Tour Monréal Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Visite de la tour Monréal et jeu des Lois pour les scolaires locaux Tour Monréal Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn

Visite de la tour Monréal et jeu des Lois pour les scolaires locaux Tour Monréal, 17 septembre 2021 09:00, Sauveterre-de-Béarn. Journée du patrimoine 2021 Tour Monréal. Gratuit|Sur inscription Handicap auditif 06 70 36 79 05

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Visite de la tour Monréal et jeu des Lois pour les scolaires locaux * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Réservé aux scolaires du secteur de Sauveterre (écoles, collèges).

Tour Monréal Place des Salières, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50363400.jpg Crédits : © Les Amis du Vieux Sauveterre Gratuit|Sur inscription ©Tour Monréal

Détails Heure : 09:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Autres Lieu Tour Monréal Adresse Place des Salières, 64390 Sauveterre-de-Béarn Ville Sauveterre-de-Béarn Age minimum 7 Age maximum 14 lieuville Tour Monréal Sauveterre-de-Béarn