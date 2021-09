Pernes-les-Fontaines Tour Ferrande Pernes-les-Fontaines, Vaucluse Visite découverte de la Tour Ferrande Tour Ferrande Pernes-les-Fontaines Catégories d’évènement: Pernes-les-Fontaines

Visite découverte de la Tour Ferrande Tour Ferrande, 18 septembre 2021 10:00, Pernes-les-Fontaines. Journée du patrimoine 2021 Tour Ferrande. Gratuit

18 et 19 septembre Visite découverte de la Tour Ferrande * Réalisées avec des pigments provenant des carrières d’ocres de la région, ces fresques dans un état de conservation remarquable sont à découvrir pendant ce week-end portes ouvertes. Vous y découvrirez une partie religieuse, légendaire, historique et militaire. Une visite virtuelle pour vous faire patienter est disponible ici ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Entrée libre, Pass sanitaire, Visite par groupe de 10 personnes maximum

Tour Ferrande 195 Rue Victor Hugo, 84210 Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location33197898.jpg 04 90 61 31 04 https://porteduventoux.com/page/la-tour-ferrande+2160.html

Véritable bande dessinée historique de la fin du XIIIème siècle, les fresques de la Tour Ferrande nous racontent l’histoire de la conquête de la Sicile par Charles d’Anjou… un lieu unique, à découvrir absolument !

