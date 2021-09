Strasbourg Tour du Schloessel Bas-Rhin, Strasbourg Quand la littérature fantastique rencontre l’histoire de nos lieux de vie Tour du Schloessel Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Quand la littérature fantastique rencontre l’histoire de nos lieux de vie Tour du Schloessel, 18 septembre 2021 16:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Tour du Schloessel. Gratuit|Sur inscription Handicap visuel|Handicap moteur tour-merveilleuse@lelabo-partenariats.org, 03 88 28 48 77

Samedi 18 septembre, 16h00 Quand la littérature fantastique rencontre l’histoire de nos lieux de vie * Rencontre avec l’auteure de « La prophétie d’Émilien » : Alix Grabel. Ce roman de fantasy destiné aux adolescents emmène le lecteur à travers le XIVe siècle et des lieux insolites d’Alsace. « La prophétie d’Émilien » est une histoire de fantasy où se côtoient des démons et de mystérieuses confréries, dans des lieux peu connus d’Alsace. Lors de cette rencontre avec l’auteure strasbourgeoise Alix Grabel, nous plongerons dans l’histoire, démêlerons le vrai du faux, et découvrirons une partie de l’histoire de l’Alsace à travers des lieux tels que les bains pour chiens, la villa Schweitzer ou encore la Tour du Schloessel dans lesquels les personnages évoluent. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

Gratuit. Inscription recommandée : nb de places limitées. Vente et dédicace de livres sur place. Possibilité de prendre aussi un goûter d’époque au café de la Tour Merveilleuse.

Tour du Schloessel Rue de la Rotlach – Rue du Schnokeloch, 67000 Strasbourg Strasbourg 67200 Bas-Rhin

Située au cœur du parc naturel urbain Ill-Bruche de Strasbourg, la Tour du Schloessel, de 1387, est la dernière des onze tours des fortifications extérieures de Strasbourg encore en élévation. Plusieurs modifications apportées au bâtiment, en particulier, au XIXe siècle, l’ajout d’un pavillon de plaisance, ont contribué au fort rayonnement culturel de ce site.

