Vannes Tour du Connétable Morbihan, Vannes La Tour du Connétable en Langue des Signes Tour du Connétable Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

La Tour du Connétable en Langue des Signes Tour du Connétable, 19 septembre 2021 16:00, Vannes. Journée du patrimoine 2021 Tour du Connétable. Gratuit Handicap auditif 02 97 01 64 00, patrimoine@mairie-vannes.fr

Dimanche 19 septembre, 16h00 La Tour du Connétable en Langue des Signes * *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 18h00

*

Accueil et présentation par l’Association des Sourds du Morbihan et leurs interprètes en langue des signes.

Tour du Connétable rue des remparts, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48234431.jpg 02 97 01 64 00 http://www.mairie-vannes.fr https://www.mairie-vannes.fr/vannesdecouverte/histoire-et-patrimoine/qr-patrimoine/tour-du-connetable/

Tour du Connétable – 15e siècle – Rue des Remparts – Classée Monument Historique : 1927 Intégrée à la muraille orientale de la ville, cette majestueuse tour fut pensée lors de l’agrandissement des remparts engagé à la fin du 14e siècle. Cependant, ses caractéristiques architecturales font apparaître qu’elle est réalisée plus tard sous le règne du duc Jean V (1399-1442) pour Arthur de Richemont, le frère de ce dernier.

Crédits : Ville de Vannes Gratuit Tour du Connétable – Vannes

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Tour du Connétable Adresse rue des remparts, 56000 Vannes Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Tour du Connétable Vannes