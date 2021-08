Hyères Tour des Templiers Hyères, Var Exposition – Frères de la côte, les forts d’Hyères Tour des Templiers Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Exposition – Frères de la côte, les forts d’Hyères Tour des Templiers, 17 septembre 2021 10:00, Hyères. Journée du patrimoine 2021 Tour des Templiers. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition – Frères de la côte, les forts d’Hyères * Photographies de Michel Eisenlohr

Du 17 septembre au 27 novembre

La ville d’Hyères a invité le photographe Michel Eisenlohr à poser un regard sensible et esthétique sur le patrimoine fortifié de la commune. Cette commande photographique permet ainsi de révéler de manière singulière ces sites, familiers ou méconnus, qui ont forgé l’identité d’un territoire stratégique depuis des siècles. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

entrée libre

Tour des Templiers Place Massillon, 83400 Hyères Hyères 83400 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97534337.25120.jpg http://hyeres.fr/monuments_et_sites_decouvrir.html

© Ville d’Hyères

Crédits : Michel Eisenlohr Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Tour des Templiers Adresse Place Massillon, 83400 Hyères Ville Hyères lieuville Tour des Templiers Hyères