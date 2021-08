Montmerle-sur-Saône Tour des Minimes Ain, Montmerle-sur-Saône Visite libre de la Tour des Minimes Tour des Minimes Montmerle-sur-Saône Catégories d’évènement: Ain

Montmerle-sur-Saône

Visite libre de la Tour des Minimes Tour des Minimes, 18 septembre 2021 10:00, Montmerle-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Tour des Minimes. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de la Tour des Minimes * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Tour des Minimes Site des Minimes, 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain

04 74 67 20 68

Cette tour cylindrique, haute d’une vingtaine de mètres, a été élevée en 1843 par monsieur Voisin. Son escalier en colimaçon de 87 marches, orné d’anciennes photographies de Montmerle-sur-Saône, vous permettra d’accéder à une table d’orientation et un magnifique panorama sur le Val de Saône. En mémoire d’un passé viticole, 634 pieds de vigne agrémentent le pied de la tour.

La vigne des Minimes a été replantée en 2004 sur un site municipal où, historiquement, il se cultivait de la vigne. Elle comporte 634 pieds de cépage gamay à jus blanc qui permettent de produire chaque année environ 600 bouteilles de vin. L’entretien de la vigne est assuré par les membres de l’association « La Confrérie des Chevaliers des Minimes » et la vinification est assurée par le lycée viticole Bel Air à Saint-Jean-d’Ardières. Les bouteilles sont remises contre le parrainage d’un pied de vigne par des souscripteurs appelés Compagnons. Sur le stand, dégustations de vins, ventes de galettes, échanges sur l’histoire et la vigne, parrainage du Cep de vigne, etc.

Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Ain, Montmerle-sur-Saône Autres Lieu Tour des Minimes Adresse Site des Minimes, 01090 Montmerle-sur-Saône Ville Montmerle-sur-Saône lieuville Tour des Minimes Montmerle-sur-Saône