dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Visite libre ou commentée. Pass sanitaire obligatoire.

Construite au milieu du XVIe siècle, cette tour abrita autrefois le tribunal et la prison des mineurs. Elle devint successivement une école paroissiale et une maison forestière. Elle sert aujourd’hui de siège social à la caisse de secours des mineurs, une caisse de secours mutuels créée vers 1550-1560.

