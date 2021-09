Chênehutte-Trèves-Cunault Tour de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Visite extérieure de la Tour de Trêves Tour de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Visite extérieure de la Tour de Trêves Tour de Trèves, 18 septembre 2021 10:00, Chênehutte-Trèves-Cunault. Journée du patrimoine 2021 Tour de Trèves. Gratuit

18 et 19 septembre Visite extérieure de la Tour de Trêves * La tour date du xve siècle.

En 1741, Jean II Stapleton achète en 1747, le château de Trèves dans l’actuelle commune de Chênehutte-Trèves-Cunault (Maine-et-Loire)

Dès 1750, Jean II Stapleton fait reconstruire le château de Trèves, ne conservant que le donjon de l’ancien. Un immense escalier monumental donne accès au nouveau palais. L’escalier intérieur dessert diverses salles voûtées, nues et désertes. Des cuisines occupent le soubassement et plus bas figurent les prisons. Du château de Trèves, il ne reste véritablement que la tour jouxtant l’église Saint-Aubin. Le total des patrimoines nantais et angevins s’élève à 790 262 livres tournois4. Les biens coloniaux de la famille totalisent 1,14 million de livres en 1789 contre 400 000 livres en 1751. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 19041. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Tour de Trèves Rue Jean-Luc Rapado, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 41 67 90 49

Donjon d’un ancien château imposant faisant face à la Loire.

