Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Tour de Môle, 17 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Les jardins suspendus de Sauve Comment les habitants de Sauve ont tiré parti des ressources de la Mer des Rochers et de Coutach à travers les siècles, génération après génération. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

Tour de Môle Place de la Tour de Môle, 30610 Sauve

Crédits : © Association Sauve est là Gratuit

