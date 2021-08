Riom Tour de l'horloge Puy-de-Dôme, Riom Les experts en “monuments historiques” Tour de l’horloge Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Les experts en “monuments historiques” Tour de l’horloge, 17 septembre 2021 10:00, Riom. Journée du patrimoine 2021 Tour de l’horloge. Gratuit|Sur inscription 04.73.38.99.94

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Les experts en “monuments historiques” * Pour aborder la notion de patrimoine et évoquer les mesures de protection : site patrimonial remarquable, classement et inscription au titre de Monument historique. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

Sur inscription

Tour de l’horloge 5, rue de l’horloge, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom 63200 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96373982.jpg?_ts=1626185098870 04 73 38 99 94 http://patrimoine.riom-communaute.fr

Immeuble classé au titre des Monuments historiques, en totalité, liste de 1862.

Crédits : ® Ville de Riom Gratuit|Sur inscription ® Ville de Riom

Catégories d'évènement: Puy-de-Dôme, Riom