18 et 19 septembre Visite libre de la Tour de l’Horloge * La Tour de l’Horloge Construite à la fin du 15ème siècle pour symboliser l’affirmation du pouvoir municipal, la Tour de l’Horloge est l’un des deux derniers beffrois médiévaux de Bretagne. Après avoir gravi les 73 marches, la terrasse vous offrira un exceptionnel panorama à 360° sur le centre historique de la cité médiévale. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

accès limité à 19 personnes

Tour de l’Horloge rue de l’Horloge, 22100 Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82037715.jpg 02 96 39 45 20 http://www.dinan.fr/156/tour-de-l-horloge

Symbole de la puissance communale, la tour sert d’hôtel de ville jusqu’à la Révolution.

