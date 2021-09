Châteauvillain Tour de l'Auditoire Châteauvillain, Haute-Marne À la découverte de Châteauvillain, de son histoire et de ses monuments Tour de l’Auditoire Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

18 et 19 septembre À la découverte de Châteauvillain, de son histoire et de ses monuments * Visitez la Tour de l’Auditoire et le Logis des Broyes à l’occasion de ce week-end patrimonial. À la Tour de l’Auditoire, vous découvrirez une exposition, une maquette de l’ancien château et l’histoire du passé médiévale de Châteauvillain. Au Logis des Broyes, vous découvrirez une exposition sur le thème des cavalcades, des majorettes et de la fanfare à Châteauvillain. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Gratuit. Entrée libre par la cour du Logis des Broyes.

Tour de l’Auditoire 14 rue de Penthièvre, 52120 Châteauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne

La Tour de l’Auditoire (XIIIe siècle) est un vestige du château médiéval de la ville, on y rendait la justice. Ce lieu accueille le petit musée de la ville, mais sert aussi de point de départ de la plupart des animations organisées à Châteauvillain.

