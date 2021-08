La Rochelle Tour de la Lanterne Charente-Maritime, La Rochelle Visite de la tour de la Lanterne et atelier Evolu’graff en classe Tour de la Lanterne La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Visite de la tour de la Lanterne et atelier Evolu’graff en classe Tour de la Lanterne, 17 septembre 2021 11:00, La Rochelle. Journée du patrimoine 2021 Tour de la Lanterne. Gratuit|Sur inscription

Vendredi 17 septembre, 11h00, 14h00 Visite de la tour de la Lanterne et atelier Evolu’graff en classe * Pour une classe de Grande section, CP, CE1 ou CE2 : Visite autour de l’observation des graffiti de la tour de la Lanterne et atelier en classe Evolu’graff (une seule classe de proximité). À 11h, la visite guidée de la tour de la Lanterne avec un animateur du Centre des monuments nationaux permet aux élèves de découvriri le passé du monument et observer les traces laissées dans la pierre par des prisonniers pendant trois siècles. L’après-midi, l’animateur se déplace dans votre établissement scolaire pour un atelier en classe d’environ 1h à 1h30 en fonction du niveau des élèves. L’atelier Evolugraf ‘ permet aux élèves de revenir sur la visite du matin et de découvrir une technique de gravure, qu’ils mettront en pratique. Les élèves conservent leur production individuelle. L’horaire de cet atelier est fixé avec l’enseignant pour un début d’activité entre 14h et 15h. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 11h45

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

Gratuit. Uniquement pour un groupe scolaire (Grande section au CE2), 30 élèves maximum, respect des consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de la visite.

Tour de la Lanterne rue sur les murs, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94927005.jpg 05 46 41 33 14 http://www.tours.larochelle.fr

La tour de la Lanterne est une tour de l’enceinte fortifiée de La Rochelle. Ancien phare et amer du XVe siècle, elle servit également de prison du XVIe au XIXe siècle.

