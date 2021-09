Crest Tour de Crest Crest, Drôme Visite guidée de la Tour de Crest Tour de Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Visite guidée de la Tour de Crest Tour de Crest, 18 septembre 2021 10:30, Crest. Journée du patrimoine 2021 Tour de Crest. Tarif habituel

18 et 19 septembre Visite guidée de la Tour de Crest * À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Major Pierre-Paul-Alexandre de Montrond, chef de la prison au 18e siècle, vous accueille en personne et vous fait découvrir les 900 ans d’histoire du plus haut donjon de France devenu prison d’État. Grâce à des reconstitutions de cellules de prisonniers, et accompagné par le Major, vous plongerez dans l’univers carcéral de la Tour. Vous découvrirez les différents détenus enfermés dans le donjon et leurs conditions de détention : les Insurgés de 1851, les Canuts, les prisonniers par lettre de cachet et les Protestants. La visite se termine au sommet avec une vue panoramique. Le Major est à la recherche de nouvelles recrues, serez-vous digne d’entrer dans le rang des gardiens de la Tour ? *

Visite guidée inclus dans le prix d’accès à la Tour.

Tour de Crest chemin du donjon 26400 Crest Crest 26400 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48781591.jpg?_ts=1631172770289 04 75 25 32 53 http://www.tourdecrest.fr https://www.facebook.com/TourDeCrest/

Un site au panorama exceptionnel, élément phare du paysage drômois.

Un chef d’œuvre architectural, témoin de l’époque médiévale et de la vie carcérale.

Un lieu vivant toute l’année : visites guidées, animations, expositions, concerts, descentes en rappel…

