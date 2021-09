Les Sables-d'Olonne Tour d'arundel Les Sables-d'Olonne, Vendée Tour d’Arundel Tour d’arundel Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

18 et 19 septembre Tour d’Arundel * Visite de la Tour d’Arundel uniquement. Ouverture exceptionnelle d’une salle avec décors muraux en haut de la Tour, avec exposition de matériels anciens des Phares et Balises. Dernière admission à 17h. Pass sanitaire demandé. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Entrée libre

Tour d'arundel Place Maraud, les Sables d'Olonne Les Sables-d'Olonne 85100 Les Sables-d'Olonne Vendée

