18 et 19 septembre Visite de la tour médiévale * Vestige du château de Chanac, cet ancien donjon ouvre ses portes pour faire découvrir l’histoire de la forteresse et ses anecdotes médiévales. La visite permet d’atteindre une petite terrasse au sommet de la tour offrant un superbe panorama sur la vallée du Lot. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Participation libre.

Tour 48230 Chanac Chanac 48230 Lozère

Tour de l’ancien château des évêques de Mende construit entre 1154 et 1220. Ce donjon est le seul vestige subsistant aujourd’hui.

