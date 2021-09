Lille Tipimi 43 Rue Pierre Legrand 59000 Lille Lille, Nord Matrimoine 2021 : Sorcières ! Tipimi 43 Rue Pierre Legrand 59000 Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

18 et 19 septembre Matrimoine 2021 : Sorcières ! * Tipimi vous propose un week-end sous le signe de la sorcellerie. Le samedi soir, nous mettrons à l’honneur des figures féminines du passé à travers l’intervention d’artistes féministes contemporaines. On accueillera alors Noémie Grunenwald pour l’avant-première de son dernier ouvrage « Sur les bouts de la langue – Traduire en féministe/s ». La soirée sera ponctuée par des lectures de textes et de poèmes, de récits de contes basés sur des légendes régionales et d’interludes musicaux. Le dimanche, on vous embarque pour un jeu immersif fait maison dans l’univers de Marie Navart, sorcière du Nord. Noémie Grunenwald et Amandine Dhée (La Contre Allée) Avec le soutien de HF Hauts de France

De la Région Hauts de France et de la DRDFE *

samedi 18 septembre – 18h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Sam.: 12€ / pers., repas incl. Dim. : 7€ / pers. pour une session d’escape game

