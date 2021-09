Quimper Ti ar Vro Kemper Finistère, Quimper Ti ar vro Ti ar Vro Kemper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Ti ar vro Ti ar Vro Kemper, 18 septembre 2021 10:00, Quimper Journée du patrimoine 2021 Ti ar Vro Kemper. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre Ti ar vro * Samedi / 10h

Hommage à Yann Kaourintin, maître sonneur, facteur d’instruments et

continuateur de la tradition, par Éric Ollu et Dany Tanneau Samedi / 14h

Le mobilier traditionnel breton, par Jean-Pierre Gonidec Samedi / 16h30

Rites et croyances autour de la mort en Bretagne, par Hélène Barazer Dimanche / 14h

Les Bretonnes et les Bretons dans la carte postale ancienne, par James Eveillard Dimanche / 16h30

La cuisine bretonne et gourmande, par Nathalie Beauvais *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

e-réservation / durée des conférences : 1h30-2h / Pass sanitaire

Ti ar Vro Kemper 3 esplanade famille Gabai, 29000, Quimper

https://tiarvro-kemper.bzh/ https://www.facebook.com/tiarvrokemperbzh/,https://tiarvro-kemper.bzh/darvoud/devezhiou-europat-ar-glad-2021-journees-europeennes-du-patrimoine-2021/ Crédits : Ti Ar Vro Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d'évènement: Finistère, Quimper