18 et 19 septembre Le tracé miniature de la première ligne de chemin de fer * M. Daniel Perrin, un habitant féru de l’histoire locale, présente sa maquette des premières lignes de chemin de fer réalisée à partir de vestiges trouvés sur le site de l’entreprise Sograma, aux abords du terminus de la première ligne de chemin de fer et de sa première gare. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Accès libre et gratuit.

