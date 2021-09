Fougères Théâtre Victor Hugo Fougères, Ille-et-Vilaine Visite libre du Théâtre Victor Hugo Théâtre Victor Hugo Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Visite libre du Théâtre Victor Hugo Théâtre Victor Hugo, 18 septembre 2021 10:00, Fougères. Journée du patrimoine 2021 Théâtre Victor Hugo. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du Théâtre Victor Hugo * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire

Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre, 35300, Fougères Fougères 35300 Ille-et-Vilaine

Théâtre de la fin du XIXe réalisé par Jean-Marie Laloy pour répondre aux besoins d’une population ouvrière en plein essor avec une grande économie de moyens. Il est désaffecté depuis 1975.

C’est un édifice de plan rectangulaire, de moyenne importance (400 à 500 places), mais témoignant d’un souci monumental : la façade, située dans l’alignement des maisons voisines, s’en distingue par son aspect imposant et son architecture très Beaux-Arts, avec bossage, chapiteaux corinthiens, pilastres, frises, fronton-pignon cintré à tympan orné. Le décor intérieur trahit ce souci de faire une architecture malgré des moyens modestes : il s’inspire du décor classique des théâtres de l’époque (bleu foncé, rouge grenat, or), mais en traitant le tout presque exclusivement en peintures, et sans grandes scènes mythologiques et allégoriques. De ce point de vue, c’est un véritable tour de force, et une incontestable réussite.

