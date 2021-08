Lillebonne Théâtre romain de Lillebonne Lillebonne, Seine-Maritime Ateliers autour du mobilier archéologique Théâtre romain de Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

18 et 19 septembre Ateliers autour du mobilier archéologique * *

samedi 18 septembre – 10h15 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h15 à 17h30

Débuts des ateliers à 10h15, 11h30, 14h, 15h15 et 16h30 (durée : 1h).

Théâtre romain de Lillebonne 14 rue Victor Hugo, 76170 Lillebonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57529637.jpg 02 32 65 20 00 https://www.theatrelillebonne.fr

Le théâtre romain de Lillebonne est un édifice de spectacle, construit au Ier siècle après J.-C. et remanié à plusieurs reprises. Il fait partie intégrante de la ville antique de Juliobona, capitale de la cité des Calètes. C’est aujourd’hui un des monuments antiques les mieux conservés au nord de la Loire.

