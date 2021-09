Autun Théâtre romain Autun, Saône-et-Loire Visite commentée : Le théâtre romain et les stèles de la maison du gardien Théâtre romain Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Visite commentée : Le théâtre romain et les stèles de la maison du gardien Théâtre romain, 18 septembre 2021 17:00, Autun. Journée du patrimoine 2021 Théâtre romain. Gratuit

18 et 19 septembre Visite commentée : Le théâtre romain et les stèles de la maison du gardien * En compagnie d’un guide, parcourez les jardins et découvrez quelques aspects de son intérieur, dont le grand escalier d’honneur. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

RDV : devant la maison du gardien, en haut du théâtre romain

Théâtre romain rue la maladière, 71014 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire

0385542160 https://museerolin.fr

En compagnie d’un guide, venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu

Crédits : Ville d’Autun Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Autun, Saône-et-Loire Autres Lieu Théâtre romain Adresse rue la maladière, 71014 Autun Ville Autun lieuville Théâtre romain Autun