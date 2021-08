Anglet Théâtre quintaou Anglet, Pyrénées-Atlantiques Venez à la 14e édition de l’Anglet Jazz Festival Théâtre quintaou Anglet Catégories d’évènement: Anglet

17 – 19 septembre Venez à la 14e édition de l'Anglet Jazz Festival Théâtre quintaou, 17 septembre 2021 20:00, Anglet Journée du patrimoine 2021 Théâtre quintaou. Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription contact@arcad64.fr

17 – 19 septembre Venez à la 14e édition de l’Anglet Jazz Festival * L’Anglet Jazz Festival propose une série de concerts Jazz sur 4 jours où des artistes de la scène internationale, nationale et locale se produisent entre le théâtre Quintaou et Baroja à Anglet. Pour cette 14e édition, Anglet Jazz festival propose aux publics une nouvelle façon de voyager en invitant des grands noms du Jazz actuel, aux univers aussi variés qu’un carnet de voyages : voyage expérimental avec le duo , aérien que l’univers de la trompettiste en complicité avec ses trois musiciens, sensuel et romantique avec , puissant et poétique par le talentueux pianiste israélien , acoustique où l’impro est reine avec le batteur où voyage tout en harmonie par le généreux et brillant pianiste Jazz sur l’herbe clôture du festival, reste ce moment privilégié de la scène régionale de Nouvelle Aquitaine avec en invités les groupes , pour un hommage à John Scofield, , véritable machine à swing, ainsi qu’un groupe émergent, choisi lors du tremplin Action Jazz, le 10 sept. et accueilli en résidence aux Ecuries de Baroja la semaine du festival.

Dates : 16 au 18 sept. au théâtre Quintaou, 19 sept. au parc du domaine de Baroja – Anglet

Programmation complète à retrouver sur https://angletjazzfestival.fr/

Autour du festival : en septembre, le Jazz est à l’honneur grâce à de nombreux moments ouverts à tous : Médiation mêlant rencontre avec des artistes et découverte du Jazz (en Lycée, Collège et Ecole), Exposition « La forêt sonore » par Camille Masson-Talansier (Arcad), Concert hors les murs (chez nos partenaires), Jazz et Cinéma (Le Royal), Animations : « Aficionadoc » projection d’un film documentaire, lectures Jazzy et « L’heure du Jazz » avec Pascal Ségala (Bibliothèque d’Anglet). Organisateur : Arcad avec le soutien principal de la Ville d’Anglet, mais aussi du département 64, de la Région Nouvelle Aquitaine et d’Entreprises du territoire associées à l’aventure. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 23h30

samedi 18 septembre – 20h00 à 23h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

Concerts des jeudi, vendredi et samedi 29€/soir tarif plein, 22€/soir tarif réduit. Pass festival 65€ tarif plein, 50€ tarif réduit. Gratuit pour les – de 16 ans. Dimanche : Gratuit sur inscription.

Théâtre quintaou 1, Allée de Quintaou 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques

05 59 58 73 00 http://www.anglet.fr

Découverte du théâtre Quintaou (bâtiment du XXIe siècle) à travers un parcours théâtral et intime inédit conçu et mis en scène par le Théâtre des Chimères. textes d’auteurs, vidéo, musique plongent le visiteur au cœur du spectacle.

Crédits : ©Arcad Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription

Théâtre quintaou Adresse 1, Allée de Quintaou 64600 Anglet Ville Anglet