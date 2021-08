théâtre Philippe Noiret à Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Le patrimoine pour tous à Doué-en-Anjou théâtre Philippe Noiret à Doué-la-Fontaine Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire

Le patrimoine pour tous à Doué-en-Anjou théâtre Philippe Noiret à Doué-la-Fontaine, 17 septembre 2021 10:00, . Journée du patrimoine 2021 théâtre Philippe Noiret à Doué-la-Fontaine. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Le patrimoine pour tous à Doué-en-Anjou * Les services de la commune de Doué-en-Anjou (animation du patrimoine, culturel, archive, urba…)présentent dans le hall du théâtre Philippe Noiret des panneaux relatant l’évolution de l’urbanisme du territoire en lien avec l’évolution des modes de transports. grande place avec immense abreuvoir comblé et remplacé par une gare routière, élargissement de voies et bâtiments frappés d’alignement. Implantation de plusieurs petites gares sur le tracé du “petit Anjou”. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

théâtre Philippe Noiret à Doué-la-Fontaine place des Fontaines 49700 Doué-la-Fontaine 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51032262.jpg 02.41.59.71.29 http://www.les-perrieres.com

Théâtre construit entre 1932 et 1933 par René Brot architecte d’Angers, rénové en 1999

Crédits : Doué-en-Anjou Gratuit service patrimoine Doué-en-Anjou

Catégorie d'évènement: Maine-et-Loire