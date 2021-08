Nogent-sur-Seine Théâtre municipal Aube, Nogent-sur-Seine L’origine Champenoise des Flaubert Théâtre municipal Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Samedi 18 septembre, 17h30 L’origine Champenoise des Flaubert * *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

Gratuit. Réservation obligatoire. Port du masque obligatoire.

Théâtre municipal 1 avenue Pasteur, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Bernières Aube

Nogent-sur-Seine possède un magnifique petit théâtre à l’italienne, utilisé au gré des rendez-vous de la saison municipale de spectacles ou des animations associatives.

Crédits : ©DR Gratuit|Sur inscription ©Ville de Nogent-sur-Seine

