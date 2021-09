Montluçon Théâtre municipal Gabrielle Robinne Allier, Montluçon Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Dimanche 19 septembre, 15h00 Théâtre Municipal Gabrielle Robinne * Coulisses, plateau de scène, régie son et lumière n’auront plus de secrets pour les visiteurs.

Accessibilité réduite PMR uniquement le parterre de la salle de spectacle. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

Accueil dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

0470025655 http://www.mairie-montlucon.com

Implanté au cœur de la cité, place de la Comédie, adossé à la mairie de Montluçon, le théâtre Gabrielle Robinne assure pleinement un statut de théâtre municipal de service public. Une programmation pluridisciplinaire de qualité, ouverte au plus grand nombre, une tarification et des abonnements extrêmement accessibles, confortent cette mission de service public de la culture. Depuis quelques années déjà, le théâtre Gabrielle Robinne propose, chaque saison, une sélection de spectacles dédiés à la famille. Cette dynamique, à laquelle la municipalité est extrêmement attachée, constitue un axe essentiel des missions du théâtre municipal Gabrielle Robinne.

