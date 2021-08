Châtel-Guyon Théâtre municipal Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Les experts en “Monuments historiques” Théâtre municipal Châtel-Guyon Catégories d’évènement: Châtel-Guyon

Les experts en "Monuments historiques" Théâtre municipal, 17 septembre 2021 10:00, Châtel-Guyon

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Les experts en “Monuments historiques” * Qu’est-ce que le patrimoine ?

Pour aborder la notion de patrimoine et évoquer les mesures de protection : site patrimonial remarquable, classement et inscription au titre des Monuments historiques. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

Sur inscription

Théâtre municipal Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Crédits : ® RLV Gratuit

