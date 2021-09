Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux Visite guidée du théâtre de Lisieux Normandie Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

18 et 19 septembre Visite guidée du théâtre de Lisieux Normandie * Un joyau architectural, classé à l’inventaire supplémentaire des bâtiments historiques. Une première partie se déroule en salle, puis les participants sont invités à découvrir tous les espaces : scène, gril, loges, dessous, fosse d’orchestre… *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h30

40 participants maximum, départ des visites à 10h30, 14h et 16h (durée : 1h30), à partir de 2 ans, pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au Char, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados

Théâtre à l’Italienne, datant de 1885, inscrit au titre des monuments historiques.

