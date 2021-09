Saumur Théâtre le Dôme Maine-et-Loire, Saumur Ethno‒exposition Grains d’Hommes Théâtre le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ethno‒exposition Grains d’Hommes Théâtre le Dôme, 18 septembre 2021 13:00, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Théâtre le Dôme. Gratuit

18 et 19 septembre Ethno‒exposition Grains d’Hommes * *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

*

Théâtre le Dôme Place de la Bilange, SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire Construit par l’architecte Charles Joly-Leterme au 19e siècle, le théâtre Le Dôme est un bâtiment incontournable du paysage urbain saumurois. Découverte des principaux espaces intérieurs : la salle à l’italienne, le Grand Foyer et la terrasse panoramique.

