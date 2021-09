Nantes Théatre graslin Loire-Atlantique, Nantes A la découverte de l’un des fleurons du patrimoine nantais, haut lieu de spectacle vivant : le Théâtre Graslin. Théatre graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

A la découverte de l’un des fleurons du patrimoine nantais, haut lieu de spectacle vivant : le Théâtre Graslin. Théatre graslin, 18 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Théatre graslin. Gratuit Handicap moteur http://www.angers-nantes-opera.com

18 et 19 septembre A la découverte de l’un des fleurons du patrimoine nantais, haut lieu de spectacle vivant : le Théâtre Graslin. * A la découverte de l’un des fleurons du patrimoine nantais, haut lieu de spectacle vivant : le Théâtre Graslin. Pour cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine, Angers Nantes Opéra ouvre les portes du Théâtre Graslin, à la fois haut lieu du patrimoine nantais hérité du XVIIIème siècle et opéra de répertoire comme de créations. Des visites flash seront proposées les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 afin de découvrir l’envers du décor au Théâtre Graslin.

Notre équipe d’accueil vous dévoilera l’origine de ce théâtre à l’italienne, mais aussi les secrets de fabrication des spectacles en passant par les coulisses, les dessous de scène, la salle et autres espaces secrets de ce « théâtre temple ». Profils de femmes sur scène et en coulisses.

En résonnance avec la valorisation du féminin dans ces Journées du patrimoine, ces visites seront aussi l’occasion d’en savoir plus sur la place des femmes dans un opéra : sur scène, comme soliste ou choriste, mais aussi en coulisses : pour veiller à la prévention et à la sécurité, au service électrique, aux ateliers de costumes et de décor, à l’administration … Hommage à une grande soprano d’origine nantaise : Geneviève VIX (1879 – 1939) S’associant à la volonté de la ville de Nantes de redonner toute leur place aux Illustres Nantaises, Angers Nantes Opéra présentera le portrait d’une grande cantatrice d’origine nantaise, dotée dit-on d’une grande beauté, Geneviève Vix (1879 – 1939) dont la carrière a débuté à Nantes. Elle a ensuite rencontré de grands succès à l’Opéra de Paris, à l’Opéra-Comique jusque sur les grandes scènes internationales, brillé dans les rôles de Manon, Carmen, La Traviata, Cendrillon … et terminé sa carrière avec les débuts du cinéma … *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre, 100 personnes max par visite. Pas sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Théatre graslin Place Graslin, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 40 89 84 00

Pratiquement vierge de construction jusqu’à la fin du XVIIIè siècle, ce quartier va devenir le deuxième centre de la ville grâce à Jean Joseph Louis Graslin. Le théâtre, construit par Crucy et ruiné par un incendie en 1796, sera reconstruit en 1811 grâce à l’aide de Napoléon. Inauguré en 1788, le théâtre Graslin s’inscrit dans l’élaboration d’un quartier neuf à l’ouest de la ville, sous l’impulsion de J.J. Louis Graslin. L’architecte nantais M. Crucy, pétri de culture antique, réalise pour la Ville son œuvre majeure dans le style néoclassique.

