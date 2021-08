Lille Théâtre du Nord Lille, Nord Matrimoine 2021 : Venus : Erotica – Variations Anaïs Nin – Sylvia Plath Théâtre du Nord Lille Catégories d’évènement: Lille

Matrimoine 2021 : Venus : Erotica – Variations Anaïs Nin – Sylvia Plath Théâtre du Nord, 19 septembre 2021 16:00, Lille

Dimanche 19 septembre, 16h00 Matrimoine 2021 : Venus : Erotica – Variations Anaïs Nin – Sylvia Plath * Deux femmes, Anaïs Nin et Sylvia Plath, en quête d’elles-mêmes, pour lesquelles l’espace intime du journal et plus largement celui de l’écriture sont synonymes d’espace créatif correspondant à une réalité « fictionnelle » qu’elles voudraient voir advenir. Equipe artistique : Solène Petit – Lucas Rahon – Vanda Spengler *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Théâtre du Nord 4 place du Général de Gaulle – 59800 Lille Lille 59800 Nord Le Théâtre du Nord est installé dans un bâtiment datant de 1717, ayant servi de corps de garde pour la garnison de la ville. Ce fut l’un des premiers édifices d’architecture classique de la ville. Sa façade est classée monument historique et rend hommage à Louis XIV, mort deux ans plus tôt, avec son soleil sculpté dans le fronton triangulaire. Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur.

