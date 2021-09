Paris Théâtre du Châtelet Paris Visite libre du Théâtre Théâtre du Châtelet Paris Catégorie d’évènement: Paris

18 et 19 septembre Visite libre du Théâtre * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris Paris 75001 Paris

Le Théâtre du Châtelet présente chaque saison des spectacles musicaux : opéra, comédie musicale, concert …

