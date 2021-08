Tarbes Théâtre des Nouveautés Hautes-Pyrénées, Tarbes Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Théâtre des Nouveautés Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Théâtre des Nouveautés, 17 septembre 2021 09:00, Tarbes. Journée du patrimoine 2021 Théâtre des Nouveautés. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 05 62 51 12 00, 05 62 93 30 93

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Venez découvrir nos salles de spectacle ! Le Pari et Les Nouveautés ouvriront leurs portes aux établissements scolaires. Le vendredi 17 septembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h. Au programme, découverte des lieux et rencontre avec les artistes. Entrée gratuite sur réservation. Le Pari, Fabrique artistique Cet ancien cinéma est devenu depuis 2004 une fabrique artistique où les compagnies viennent créer leur spectacle. Découvrez cette usine à créations. Le Pari – 21 rue Georges Clemenceau, 65000 Tarbes / 05 62 51 12 00

lepari-tarbes.fr Les Nouveautés, Théâtre municipal Nous vous raconterons l’histoire de ce lieu d’exception, né de l’amour

entre une riche tarbaise et un jeune ténor. Attention, la visite comporte de nombreuses marches. Les Nouveautés – 44 rue Larrey, 65000 Tarbes / 05 62 93 30 93

theatre-tarbes.fr *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

*

Théâtre des Nouveautés 44 Rue Larrey, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées

05 62 93 30 93 http://www.theatre-tarbes.fr/

Le théâtre des Nouveautés est actuellement un élément majeur du patrimoine architectural de la ville de Tarbes. Ce théâtre, dont la construction a débuté le 14 Novembre 1885 sur les plans de l’architecte G. Labat, est dans la pure tradition du lyrique italien du XVIIe et XVIIIe siècles. Au-delà de son plafond en voûte orné d’une fresque montrant Dionysos dans toute sa splendeur, de sa scène de 16m de longueur et de 10m de profondeur avec le proscenium et de sa jauge de 588 places, c’est l’encorbellement du balcon qui permet une grande proximité de la scène. Les murs du foyer “Yvette Horner”, inauguré le 1er Octobre 2004, sont décorés par les neufs muses qui présidaient aux arts libéraux dans la mythologie grecque. Son hall d’entrée avec ses frises, ses statues en bronze et ses cariatides font de ce théâtre un lieu de choix, une véritable bonbonnière au cœur de la ville de Tarbes.

Crédits : © Thierry Schmidt Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Théâtre des Nouveautés Adresse 44 Rue Larrey, 65000 Tarbes Ville Tarbes lieuville Théâtre des Nouveautés Tarbes