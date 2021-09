Dinan Théâtre des Jacobins Côtes-d'Armor, Dinan Conférence : histoire du “front nord” de l’enceinte dinannaise Théâtre des Jacobins Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Vendredi 17 septembre, 18h30 Conférence : histoire du “front nord” de l’enceinte dinannaise * Dès l’origine, le “front nord”, le moins protégé par la nature, va faire l’objet de toute l’attention des ingénieurs militaires. Puissamment renforcé au 15e siècle, ce secteur va demeurer néanmoins l’un des points faibles de la ville, comme en attestent les menaces de la fin du 16e siècle. Afféagés en partie avant d’être vendus comme Biens nationaux, les ouvrages du “front nord” subissent quelques destructions partielles entre la fin du 18e et la première moitié du 19e siècle. Acquis progressivement par la Ville de Dinan, il offre aujourd’hui un remarquable potentiel archéologique et architectural. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 20h00

sur inscription par téléphone :

Théâtre des Jacobins rue de l’horloge, 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor

