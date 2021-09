Les Journées du Matrimoine # 6 – Sorcières ! (Le Grand Brasier) Théâtre des Îlets, 17 septembre 2021 18:30, Montluçon.

Journée du patrimoine 2021 Théâtre des Îlets. Tarif habituel Handicap moteur +33 (0)4 70 03 86 18, billetterie@cdntdi.com

Vendredi 17 septembre, 18h30

Les Journées du Matrimoine # 6 – Sorcières ! (Le Grand Brasier)

*

Une dizaine d’artistes femmes mêlent depuis 2 ans leurs chaudrons pour tenter de répondre à cette question : « Qu’est-ce qui fait de vous des sorcières contemporaines ? ». Venez découvrir leurs propositions folles et poétiques, subversives et cocasses, lors d’une soirée unique et inclassable.

Tarifs : 5 € / 10 € / 15 € au choix – Durée : 4h.

Jeudi 16 et vendredi 17 septembre à partir de 18h30.

*

vendredi 17 septembre – 18h30 à 23h59

*

Entrée payante – Respect des règles sanitaires.



Théâtre des Îlets Espace Boris Vian, 27, rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

04 70 03 86 18 http://www.theatredesilets.com

Le Centre dramatique national de Montluçon Région Auvergne-Rhône-Alpes (direction Carole Thibaut) est un lieu de création axé autour des écritures contemporaines, auquel est associée une vingtaine d’artistes ainsi qu’une jeune troupe en professionnalisation. Il développe des saisons In&hors, avec des spectacles qui investissent ses deux salles (de 276 et 50 places) ainsi que des lieux non équipés. Lieu engagé, fort d’une histoire marquante de la décentralisation, son projet artistique est tissé de liens étroits entre créations, publics et territoires, porté par une équipe de 14 salarié.e.s permanent.e.s et une équipe d’intermittent.e.s.

Crédits : ©n. prugnard Tarif habituel