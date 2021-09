Condom Théâtre des Carmes Condom, Gers Exposition de photos Théâtre des Carmes Condom Catégories d’évènement: Condom

Exposition de photos Théâtre des Carmes, 18 septembre 2021 10:00, Condom. Journée du patrimoine 2021 Théâtre des Carmes. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition de photos * Venez découvrir le travail des photographes Julien Simon et Natacha HK dans un cadre exceptionnel : le théâtre des Carmes. Profitez de votre visite pour rencontrer les artistes qui vous accueilleront et échanger sur leur travail. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Pass sanitaire

Théâtre des Carmes 1 rue de la république 32100 Condom Condom 32100 Gers Crédits : Gratuit

