Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée du Théâtre des 2 Rives * Le Théâtre des 2 Rives vous propose une visite de son plateau, de ses coulisses et de ses loges. Guidés par un technicien, vous pourrez ainsi comprendre son fonctionnement, mais aussi explorer ses moindres recoins, là où le spectateur n’est d’ordinaire pas autorisé à s’aventurer… Groupes de 5 personnes, 45 minutes de visite par groupe) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 15h30

Entrée libre sur inscription

Théâtre des 2 Rives 107 rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne

