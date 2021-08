Montigny-le-Bretonneux Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Visite guidée du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Visite guidée du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 septembre 2021 09:00, Montigny-le-Bretonneux Journée du patrimoine 2021 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Gratuit|Sur inscription 0134522880, museedelaville@sqy.fr

Samedi 18 septembre, 09h00, 11h00 Visite guidée du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines * Le Théâtre, ouvert au public en 1993, est un véritable signal monumental sur le plan de l’urbanisme et de l’architecture dans le quartier Saint-Quentin. Réalisé par l’architecte Stanislas Fiszer et le scénographe Michel Rioualec, il juxtapose formes, matériaux et références historiques diverses dans un ensemble remarquable formant une scène ouverte sur la ville.

L’équipe du Théâtre vous fait découvrir l’envers du décor : coulisses, appareillage technique, lumières, jeux sonores… Un conférencier du musée quant à lui vous dévoile les plus beaux détails d’architecture de ce monument contemporain plein d’humanité. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

Sur réservation, port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Place Georges-Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines

Monument contemporain imaginé par l’architecte polonais Stanislas Fiszer, ce grand vaisseau de verre et de béton invite à une jolie promenade architecturale à travers les nombreuses références dont est truffé le bâtiment. Ses coulisses dévoilent quant à elles un univers technique complexe et fascinant.

Heure : 09:00 - 13:00 Catégories d'évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines