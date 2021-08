Montreuil Théâtre de Montreuil sur Mer Montreuil, Pas-de-Calais Visite commentée, Histoire et coulisses du théâtre de Montreuil-sur-Mer Théâtre de Montreuil sur Mer Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Visite commentée, Histoire et coulisses du théâtre de Montreuil-sur-Mer Théâtre de Montreuil sur Mer, 18 septembre 2021 16:00, Montreuil Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription 03 21 06 04 27

18 et 19 septembre Visite commentée, Histoire et coulisses du théâtre de Montreuil-sur-Mer * Ancienne halle aux grains de 1821, venez découvrir les coulisses de ce bâtiment devenu théâtre en 1913. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

gratuit, jauge limitée, sur inscription, suivant les normes sanitaires en vigueur

Théâtre de Montreuil sur Mer Place du Théâtre 62170 Montreuil sur Mer Montreuil 62170 Pas-de-Calais

