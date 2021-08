Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Visite guidée du théâtre de Longjumeau Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Longjumeau

Visite guidée du théâtre de Longjumeau Théâtre de Longjumeau, 17 septembre 2021 10:00, Longjumeau. Journée du patrimoine 2021 Théâtre de Longjumeau. Gratuit|Sur inscription 0169090506

17 et 18 septembre Visite guidée du théâtre de Longjumeau * Suivez notre guide et visitez les coulisses du Théâtre de Longjumeau *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

*

Entrée sur inscription

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne

0160090506 https://www.theatre-longjumeau.com Crédits : Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Théâtre de Longjumeau Adresse 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Ville Longjumeau Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Théâtre de Longjumeau Longjumeau