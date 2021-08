Oullins Théâtre de la Renaissance Métropole de Lyon, Oullins Maison du peuple et culture pour tous Théâtre de la Renaissance Oullins Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Inauguré en 1982, La Renaissance, théâtre de la Ville d’Oullins, est désormais au cœur de l’agglomération grâce au métro. Labellisé « Scène conventionnée d’intérêt national, art et création pour le théâtre et la musique d’Oullins » par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville d’Oullins depuis 2003, il occupe une place prépondérante dans le domaine du théâtre musical sur le territoire métropolitain, régional, national et international. Quatre missions guident son activité : une programmation exigeante, éclectique et diversifiée, un soutien à la création, des résidences d’artistes, la médiation auprès de tous les publics. Trois espaces à la disposition du public et des artistes.

