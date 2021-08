Poitiers Théâtre-Auditorium de Poitiers Poitiers, Vienne Découverte sensorielle du théâtre-auditorium Théâtre-Auditorium de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vendredi 17 septembre, 10h00 Découverte sensorielle du théâtre-auditorium * L’association Armmelhisca et le TAP vous proposent une visite tactile sensorielle accessible à tous, notamment aux personnes aveugles ou malvoyantes. Voyagez les yeux bandés à travers les sens, pour découvrir et ressentir le TAP, ses différents espaces et ses volumes. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

5€. Réservation obligatoire à l’accueil du TAP.

Théâtre-Auditorium de Poitiers 6 rue de la Marne, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne

Le TAP – Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l’œuvre de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

