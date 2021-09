Néris-les-Bains Théâtre André Messager Allier, Néris-les-Bains Visite guidée du Théâtre André Messager Théâtre André Messager Néris-les-Bains Catégories d’évènement: Allier

Néris-les-Bains

Visite guidée du Théâtre André Messager Théâtre André Messager, 18 septembre 2021 14:00, Néris-les-Bains Journée du patrimoine 2021 Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Théâtre André Messager 03310 Néris-les-Bains Allier

0470031103 https://www.ot-neris-les-bains.fr/

