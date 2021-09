Molière en scène ! Théâtre Alexandre-Dumas, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Germain-en-Laye.

Les jeunes entreront en scène et donneront corps et voix aux personnages de Molière. Improvisation, satire et mise en situation seront au programme de cet atelier qui offrira un regard concret sur le théâtre de Molière.

Avec Valérie Benjamin, comédienne, enseignante artistique et conférencière à la Comédie Française.

Les 18 et 19 septembre, ateliers de 14h à 16h pour les 9-11 ans et de 16h30 à 18h30 pour les 12-14 ans.

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h30

Théâtre Alexandre-Dumas Place André-Malraux 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines

De conception architecturale moderne, le théâtre Alexandre-Dumas vous dévoile ses secrets.

