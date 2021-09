Terrre de Rose Maine-et-Loire Visites guidées à Terre de Rose Terrre de Rose Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Visites guidées à Terre de Rose * Une ferme et une habitation troglodytiques viennent compléter ce circuit. Présentation et distillation de roses toute la journée. Visites guidées: départ samedi à 15h et dimanche à 10h et 15h. Ballade commentée dans la roseraie à la découverte des liens étroits qui unissent la ville et la rose. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif : 5,20€

Terrre de Rose 94 bis rue Cholet Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire

