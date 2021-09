Découverte d’un terril d’une mine de potasse Terril Fernand, 18 septembre 2021 14:00, Wittenheim.

Journée du patrimoine 2021 Terril Fernand. Gratuit|Sur inscription 03 89 52 85 10, https://www.wittenheim.fr/Culture-Sport-Loisirs/Temps-forts/Journees-Europeennes-Patrimoine/Questionnaire.html

18 et 19 septembre

Découverte d’un terril d’une mine de potasse

Profitez de visites guidées du Terril Fernand pour en apprendre plus sur le patrimoine minier de la région.

La Ville vous propose la visite du Terril Fernand : des visites guidées par Martial Schwartzentruber, géomètre et ancien conducteur de travaux des MDPA (Mine de Potasse d’Alsace), Michel Zindy, conservateur bénévole au CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens) et Vincent Wolf, technicien environnement du CSA, vous proposent de découvrir l’histoire, la faune et la flore de ce terril.

Attention : enfant accepté à partir de 5 ans. Chaussures de marche (baskets) et pantalons obligatoires. Interdiction de fumer sur le site. Casquette et bouteille d’eau fortement conseillées. Pass sanitaire obligatoire.

Inscription visite Terril Fernand obligatoire avant le 16/09 sur www.wittenheim.fr.

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

Gratuit. Sur inscription avant le 16/09. Visite limitée à 20 personnes. Durée : 1h30. Rdv à l’entrée rue de l’Espérance devant le Collège Joliot-Curie. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.



Terril Fernand 2 rue de l’Espérance, 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14489858.jpg 03 89 52 85 10 https://www.wittenheim.fr/Bienvenue-Wittenheim/Histoire-patrimoine/Histoire.html

À la suite de la découverte en 1904 par Amélie Zurcher de la potasse à Wittelsheim, village voisin de Wittenheim, les mines du Bassin Potassique voient le jour à Wittenheim : Mine Anna, Mine Fernand, Mine Théodore et Mine Prince Eugène. Le paysage est transformé, chevalements et terrils apparaissent. La Mine Fernand comprend deux puits Est et Ouest fondés en 1913 qui exploitent des couches de sylvinite situées à 539 et 560 mètres de profondeur. La Mine Fernand fermera en 1972. Le terril, acquis par la ville, a été confié au Conservatoire des Sites Alsaciens.

Crédits : ©Mairie de Wittenheim ©Ville de Wittenheim