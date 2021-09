Mulhouse Temple Saint-Étienne Haut-Rhin, Mulhouse Visite commentée à vélo : d’un lieu de culte à l’autre Temple Saint-Étienne Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Gratuit. Sur inscription. Départ : devant le temple Saint-Étienne. Venir avec son vélo.

Temple Saint-Étienne 12 place de la Réunion, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin

Ce temple fut construit entre 1858 et 1868 sur l’emplacement d’une église datant du XIIe siècle.

Ses plans sont dus à J.B. Schacre, dans un style néo-gothique alors très en vogue. Il abrite toujours les magnifiques vitraux qui se trouvaient dans cette ancienne église. Ces derniers sont parmi les plus beaux du Rhin supérieur. Situé sur la place de la Réunion, le temple Saint-Étienne est aussi un haut-lieu de la culture au coeur de la ville, avec ses concerts, ses expositions et ses animations, notamment pendant la période de Noël. Pour des raisons de sécurité, les galeries des vitraux ne sont désormais malheureusement plus accessibles au public

