Concert du quatuor le Maine de l'ONPL Temple protestant, 19 septembre 2021 16:00, Saumur

Dimanche 19 septembre, 16h00 Concert du quatuor le Maine de l’ONPL * Réservation obligatoire au 02 41 39 48 98 (dans la limite des places disponibles) *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Temple protestant Place de l’Arche Dorée, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 41 83 30 31 http://www.eglise-protestante-unie.fr/saumur-p50335

Le Temple fut construit au 19e siècle par l’architecte Charles Joly-Leterme, non loin du premier temple protestant de Saumur édifié en 1593 alors que Philippe Duplessis-Mornay gouvernait la ville.

